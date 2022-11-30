Fabrikada gördüğü katiline aşık olan Elif ailesinin izniyle evlenmiş

Denizli’de kocası tarafından saçından sürüklenerek götürüldüğü boş arazide bıçaklanarak öldürülen 18 yaşındaki Elif Irmak, son kez babaevine getirildi. Tekstil fabrikasında tanıştığı katiline aşık olan genç kadının ailesinin izniyle evlendiği ortaya çıktı.

Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi 144. Sokak’ta yaşanan olayda eşi Elif Irmak (18) ile tartışan Ahmet Emre Irmak (24), kavgayı ayırmaya çalışan babası Hikmet Irmak’ı bacağından bıçakladı. Anne ve babasının tüm çabalarına rağmen engel olamadığı Ahmet Emre Irmak, daha sonra saçından sürüyerek evden çıkarıp 100 metre ilerideki boş bir araziye götürdüğü karısını karın, göğüs ve boğazından bıçakladıktan sonra başını keserek öldürdü. Vahşi cinayetin ardından evine dönen koca, suç aletiyle birlikte jandarma ekiplerine teslim oldu.

Ailesinin izniyle evlenmiş

Kadın cinayetlerinin son kurbanı olan Elif Irmak’ın tekstil işçisi olarak çalıştığı fabrikada Ahmet Emre Irmak le tanışıp aşık olduğu ve o dönem yaşının küçük olması nedeniyle ailesinin izniyle geçtiğimiz yıl dünyaevine girdiği öğrenildi. PAÜ Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Elif Irmak’ın cenazesi, tekstil işçisi olan babası Adem Çimen’in Pınarkent Mahallesi’ndeki evine getirildi. Genç kadın için helallik alındığı sırada ailesi gözyaşlarına boğuldu. Kızının katiline beddua eden acılı anne İpek Çimen, yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi. Elif Irmak’ın cenazesi, daha sonra son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Afyonkarahisar’ın Çay ilçesine bağlı Koçbeyli köyüne uğurlandı.

Öte yandan jandarmadaki sorgusu süren cinayet zanlısının psikolojik sorunları olduğu ve ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan da kaydının bulunduğu öğrenildi. Zanlının sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.