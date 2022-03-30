Fabrikada çalışan 19 işçi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu

Sakarya’nın Erenler ilçesinde bulunan fabrikada 19 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Edinilen bilgiye göre, Büyükesence Mahallesi’nde bulunan bir fabrikada meydana gelen olayda, 19 işçi kusma ve baş dönmesi şikâyetiyle Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.