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Fabrika yangınında hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Kayseri’de bir kağıt fabrikasında çıkan yangın, 23 itfaiye aracı ve 73 itfaiye personelinin 6 saatlik müdahalesi söndürülürken, fabrikada meydana gelen hasar gün ağarınca ortaya çıktı.

Asayiş 11.10.2021, 11:44
Fabrika yangınında hasar gün ağarınca ortaya çıktı

Kayseri’de bir kağıt fabrikasında çıkan yangın, 23 itfaiye aracı ve 73 itfaiye personelinin 6 saatlik müdahalesi söndürülürken, fabrikada meydana gelen hasar gün ağarınca ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri Organize Sanayi Bölgesi İpek Caddesi üzerinde bulunan bir kağıt fabrikasında henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alevlerin geceyi aydınlattığı yangına Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan 12 araç 47 personel, Kayseri OSB itfaiyesinden ise 11 araç ve 26 personel müdahale etti. Yangın, 23 itfaiye aracı ve 73 itfaiye personelinin müdahalesi ile 6 saatte söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

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