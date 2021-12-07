Fabrika servisi ile tır çarpıştı: 8 yaralı

Bilecik’te bir fabrikanın işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

Kaza; Bilecik-Bozüyük karayolu Ahmetpınar köyü kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Bilecik’ten Bozüyük istikametine seyir halindeki C.D. idaresindeki 11 AAY 629 plakalı işçi taşıyan minibüs kavşağa geldiği esnada kavşaktan Bozüyük istikametine dönen S.Ü. idaresindeki 41 HY 823 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada servis aracında yolcu olarak bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bozüyük İlçe Devlet Hastanesi ile Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatırken, minibüs çekici yardımıyla kaza yerinden çekildi.