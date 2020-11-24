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Fabrika işçisi üzerine devrilen tonlarca demirin altında can verdi

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir fabrikada üzerine 2 ton ağırlığında metal malzeme devrilen işçi feci şekilde can verdi.

Asayiş 24.11.2020, 14:13
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Fabrika işçisi üzerine devrilen tonlarca demirin altında can verdi
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Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bir fabrikada üzerine 2 ton ağırlığında metal malzeme devrilen işçi feci şekilde can verdi.

Olay 11.30 sıralarında Dilovası Çerkeşli OSB Mahallesi, Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (İMES)’inde bulunan bir metal parça üretimi yapan fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre metal fabrikasında çalışan 30 yaşındaki Hüseyin Süzer, devrilen 2 ton 40 kilo ağırlığındaki demir levhanın altın kaldı. Tonlarca ağırlıktaki demirin altında kalan Süzer’i gören diğer işçiler durumu 112 acil yardım ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu Süzer’in bedeni, tonlarca demirin altından çıkarıldı. Olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan incelemede ise Süzer’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Süzer’in cansız bedeni, olay yeri incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırılırken olay hakkında inceleme başlatıldı.
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