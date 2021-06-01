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Fabrika işçisi ölümden döndü

Bursa’nın İnegöl ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında meydana gelen olayda, başını makineye çarpan işçi ağır yaralandı.

Asayiş 01.06.2021, 10:56
Fabrika işçisi ölümden döndü

Bursa’nın İnegöl ilçesi Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında meydana gelen olayda, başını makineye çarpan işçi ağır yaralandı.

Olay Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde üzerinde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında meydana geldi. Çalıştığı esnada fenalaşan işçi Adnan M. (48), kafasını makineye çarparak yere düştü. Kanlar içinde kalan adamın imdadına mesai arkadaşları yetişti. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Başında ve yüzünden derin yaralar oluşan adam tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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