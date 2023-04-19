Fabrika işçilerine mezar olan otobüsün şoförü tutuklandı

Eskişehir’de 3 fabrika işçisinin ölümüyle sonuçlanan feci kaza sonrası gözaltına alınan otobüs şoförü tutuklandı.

İnönü ilçesi yakınlarında sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, Zafer Bozdemir idaresindeki 26 S 7433 plakalı işçi servisi şarampole yuvarlandı. Metrelerce sürüklenen otobüste bulunan işçilerden Özgün Selim Kök (31), Yıldız Kollar (40) ve Erhan Akbardak (49) olay yerinde hayatını kaybederken 31 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mustafa Yılmaz’ın, Ersin Gölpınar’ın, Orkun Kervan’ın ve Hüseyin Muhammet Yıldız’ın durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazadan yaralı olarak kurtulan otobüs şoförü Zafer Bozdemir ise tedavisinin ardından gözaltına alındı. Otobüs şoförünün, emniyetteki işlemlerinin ardından Bozüyük Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından hakim karşısına çıkarılan sürücü, tutuklanarak Bilecik M Tipi Cezaevi’ne gönderildi.