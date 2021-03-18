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Fabrika duvarına çarpan araç hurdaya döndü: 1 ölü
Bursa’nın Kestel ilçesinde yoldan çıkarak fabrika duvarına çarpan araçta bir kişi hayatını kaybetti.
Asayiş 18.03.2021, 19:30
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Bursa’nın Kestel ilçesinde yoldan çıkarak fabrika duvarına çarpan araçta bir kişi hayatını kaybetti.Kaza, Bursa-Ankara yolunun Kestel’e bağlı Babasultan köyü çatrağında meydana geldi. Muhiddin Ülger idaresindeki 16 ABU 218 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında bulunan fabrikanın duvarına çarptı. Meydana gelen kazada araç sürücüsü hayatını kaybetti.