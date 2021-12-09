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Fabrika alev alev yanıyor
Kocaeli’de bulunan bir fabrikanın kapalı alanında yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Asayiş 09.12.2021, 08:29
Kocaeli’de bulunan bir fabrikanın kapalı alanında yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Yangın, Gebze ilçesine bağlı Balçık köyünde bulunan bir fabrikanın kapalı alanında sabah 7 buçuk sıralarında meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edilirken, henüz kontrol altına alınamadığı ve söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.