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Ezine’de ziraat ve orman yangını

Çanakkale’nin Ezine ilçesi yakınlarında ziraat ve orman yangını çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Asayiş 19.06.2022, 17:51
Ezine’de ziraat ve orman yangını

Çanakkale’nin Ezine ilçesi yakınlarında ziraat ve orman yangını çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Çanakkale’nin Ezine ilçesi ve Kumkale köyü civarlarında saat 14.45 sularında ziraat ve orman alanında yangın meydana geldi. Yangına havadan ve karadan ekipler tarafından müdahale edilirken, Çanakkale’de bulunan helikopterin yanı sıra İstanbul’dan da helikopter havalanarak yangına müdahale etmek için bölgeye geldi. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, söndürme çalışmalarına 1 ilk müdahale aracı, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer, 2 helikopter, 3 hizmet aracı, 1 treyler, 4 itfaiye ve 50 personel ile müdahale ediliyor.

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