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Ezine’de orman yangını çıktı
Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde orman yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Asayiş 06.08.2021, 20:11
Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde orman yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde 3 günde 3. orman yangını çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine yangın bölgesine ekipler sevk edildi. Yangına ekipler 5 arazöz ile karadan, 1 helikopter ile de havadan müdahale ediyor. Yangının büyümemesi için ekiplerin özverili çalışması sürüyor.