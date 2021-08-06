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Ezine’de orman yangını çıktı

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde orman yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Asayiş 06.08.2021, 20:11
Ezine’de orman yangını çıktı

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde orman yangını çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde 3 günde 3. orman yangını çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine yangın bölgesine ekipler sevk edildi. Yangına ekipler 5 arazöz ile karadan, 1 helikopter ile de havadan müdahale ediyor. Yangının büyümemesi için ekiplerin özverili çalışması sürüyor.
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