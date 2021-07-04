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Ezine’de çöplükteki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Çanakkale’nin Ezine ilçesi çöplüğünde çıkan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel de olay yerine gelerek, söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Asayiş 04.07.2021, 16:57
Ezine’de çöplükteki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Çanakkale’nin Ezine ilçesi çöplüğünde çıkan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel de olay yerine gelerek, söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yangın, saat 13.05 sıralarında Ezine ilçe çöplüğünde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangının ormanlık alana sıçramaması için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangına Ayvacık, Bayramiç, Çanakkale, Çan Orman İşletme Müdürlüklerinden yangın ekipleri ile Çanakkale, Keşan, Edremit’ten sevk edilen helikopterler ve Ezine Belediyesi ile Geyikli Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Çöplük yangınında yükselen dumanlar tatil cenneti Bozcaada’dan da görülürken, henüz kontrol altına alınamayan yangında 2 ilk müdahale aracı, 6 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer, 5 teknik personel, 3 yangın söndürme helikopteri, 3 hizmet aracı, 3 trayler, 2 itfaiye olmak üzere toplam 62 personelle söndürme çalışmaları devam ediyor.

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel de olay yerine gelerek, söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.
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