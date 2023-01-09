Ezine açıklarında 37 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ezine ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince lastik bot içinde 37 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının Ezine ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı ‘MORAD-7’ tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye giden ’TCSG-66’ Sahil Güvenlik botu hareket halindeki durdurdukları lastik bot içinde 37 kaçak göçmen yakaladı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.