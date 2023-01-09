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Ezine açıklarında 37 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale’nin Ezine ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince lastik bot içinde 37 kaçak göçmen yakalandı.
Asayiş 09.01.2023, 19:49
Çanakkale’nin Ezine ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince lastik bot içinde 37 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının Ezine ilçesinde görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı ‘MORAD-7’ tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye giden ’TCSG-66’ Sahil Güvenlik botu hareket halindeki durdurdukları lastik bot içinde 37 kaçak göçmen yakaladı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.