Ezine açıklarında 32 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ezine ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince lastik bot içinde 32 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı ekipler, Ezine ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-23’ tarafından durdurulan lastik bot içinde 32 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.