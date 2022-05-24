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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Malki ile düzenlediği ortak basın toplantısında, “Filistin davasına desteğimiz İsrail ile ilişkilerimizden tamamen farklıdır. Filistin politikamızın değişmesi mümkün değildir” dedi.
"Ezgi Mola, Musa Orhan’a karşı ’hakaret’ suçundan yargılandığı davada 6 bin 960 TL adli para cezasına çarptırıldı."
"Ezgi Mola, Musa Orhan’a karşı ’hakaret’ suçundan yargılandığı davada 6 bin 960 TL adli para cezasına çarptırıldı."
Asayiş 24.05.2022, 14:55
"Ezgi Mola, Musa Orhan’a karşı ’hakaret’ suçundan yargılandığı davada 6 bin 960 TL adli para cezasına çarptırıldı."