Ezan okunurken uluyan köpek ve yavruları, sesi fark eden görevlilerce enkazdan kurtarıldı

Diyarbakır’da sabah ezan okunurken ulumaya başlayan anne köpek, sesini ekiplere ulaştırdı. 8 katlı Hisami Apartmanı’nın enkazında 124’üncü saatte, anne köpek ve 2 yavrusu kurtarıldı.

Diyarbakır’da depremden etkilenerek yıkılan 7 apartmandan biri olan Bağlar ilçesindeki Hisami Apartmanı’nda, sabah ezan okunmasıyla ulumaya başlayan anne köpek, sesini ekiplere ulaştırdı. Ses alanına yoğunlaşan ekipler, 124’üncü saatte 2 yavru ve bir anne köpeği kurtardı.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı arama kurtarma ekibi olan MEB AKUB üyesi Ali Alioğlu, “5 günlük bir süredir enkazdayız, yer yer zorlandık, ümidimizi yitirdik ama en güzel şey dün 103. saatte bir anne ve yavrumuzu çıkarttık. Bugün de 124. saatte, yine umudumuzu yitirdiğimiz zamanlardı, saatler ilerledikçe direncimizi yok oldu zannediyorduk ama en küçük sese karşı duyarlı hale geldik. Bir anda enkaz alanındakilerin sessiz olması talimatı geldi, biz o sesin üzerine gittik. İlk etapta insan sesi olarak algıladık, daha sonra köpek olduğunu fark ettik, ne olursa olsun aynı titizlikle davrandık, ’bu hayvandır’ diye farklı hareket etmedik. Canlılarımızı sağlıklı bir şekilde çıkarttık, vücutlarında kırık var, belediye yetkililerinden destek istedik, sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam edecekler. Ezan okunurken uluma sesi geldi, ezanın okunması köpeğimize hayat oldu” dedi.