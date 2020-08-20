Son Dakika
Eyüp’te iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı
EYÜP’TE İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 1 KİŞİ YARALANDI. YARALI ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILIRKEN POLİS KAÇAN SİLAHLI GRUBU YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI. OLAY, GECE SAAT 04:30 SIRALARINDA EYÜP SİLAHTARAĞA PARKI’NDA YAŞANDI. İDDİAYA GÖRE, İKİ GRUP ARASINDA HENÜZ BİLİNMEYEN BİR SEBEPLE ÇIKAN TARTIŞMA YAŞANDI. TARTIŞMANIN KAVGAYA DÖNÜŞMESİYLE TARAFLARDAN İSMİ BELİRSİZ BİR ŞAHIS ÜZERİNDE BULUNAN SİLAHI ATEŞLEYEREK GÖRKEM C'Yİ BACAĞINDAN YARALADI. YARALI ŞAHSIN ARKADAŞLARI POLİSE HABER VERİRKEN SİLAHLI GRUP OLAY YERİNDEN KAÇARAK KAYIPLARA KARIŞTI. İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE GELEN AMBULANS YARALIYI İLK MÜDAHALESİNİN ARDINDAN HASTANEYE KALDIRIRKEN POLİS KAÇAN ŞAHISLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.
Asayiş 20.08.2020, 07:21
4
Eyüp’te iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken polis kaçan silahlı grubu yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, gece saat 04:30 sıralarında Eyüp Silahtarağa Parkı’nda yaşandı. İddiaya göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflardan ismi belirsiz bir şahıs üzerinde bulunan silahı ateşleyerek Görkem C’yi bacağından yaraladı. Yaralı şahsın arkadaşları polise haber verirken silahlı grup olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans yaralıyı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırırken polis kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
20°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti 20 Ağustos 2020
|İmsak
|04:37
|Güneş
|06:12
|Öğle
|13:13
|İkindi
|16:59
|Akşam
|20:03
|Yatsı
|21:31
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|34
|69
|2. Trabzonspor
|34
|65
|3. Beşiktaş
|34
|62
|4. Sivasspor
|34
|60
|5. Alanyaspor
|34
|57
|6. Galatasaray
|34
|56
|7. Fenerbahçe
|34
|53
|8. Gaziantep FK
|34
|46
|9. Antalyaspor
|34
|45
|10. Kasımpaşa
|34
|43
|11. Göztepe
|34
|42
|12. Gençlerbirliği
|34
|36
|13. Konyaspor
|34
|36
|14. Denizlispor
|34
|35
|15. Çaykur Rizespor
|34
|35
|16. Malatyaspor
|34
|32
|17. Kayserispor
|34
|32
|18. Ankaragücü
|34
|32
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|34
|66
|2. Erzurumspor
|34
|62
|3. Adana Demirspor
|34
|61
|4. Akhisar Bld.Spor
|34
|57
|5. Fatih Karagümrük
|34
|56
|6. Bursaspor
|34
|56
|7. Altay
|34
|54
|8. Ankara Keçiörengücü
|34
|50
|9. Menemen Belediyespor
|34
|44
|10. Giresunspor
|34
|44
|11. Ümraniye
|34
|44
|12. İstanbulspor
|34
|40
|13. Balıkesirspor
|34
|38
|14. Altınordu
|34
|37
|15. Boluspor
|34
|33
|16. Osmanlıspor
|34
|30
|17. Adanaspor
|34
|21
|18. Eskişehirspor
|34
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|38
|99
|2. Man City
|38
|81
|3. M. United
|38
|66
|4. Chelsea
|38
|66
|5. Leicester City
|38
|62
|6. Tottenham
|38
|59
|7. Wolverhampton
|38
|59
|8. Arsenal
|38
|56
|9. Sheffield United
|38
|54
|10. Burnley
|38
|54
|11. Southampton
|38
|52
|12. Everton
|38
|49
|13. Newcastle
|38
|44
|14. Crystal Palace
|38
|43
|15. Brighton
|38
|41
|16. West Ham
|38
|39
|17. Aston Villa
|38
|35
|18. Bournemouth
|38
|34
|19. Watford
|38
|34
|20. Norwich City
|38
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|87
|2. Barcelona
|38
|82
|3. Atletico Madrid
|38
|70
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Villarreal
|38
|60
|6. Real Sociedad
|38
|56
|7. Granada
|38
|56
|8. Getafe
|38
|54
|9. Valencia
|38
|53
|10. Osasuna
|38
|52
|11. Athletic Bilbao
|38
|51
|12. Levante
|38
|49
|13. Real Valladolid
|38
|42
|14. Eibar
|38
|42
|15. Real Betis
|38
|41
|16. Deportivo Alaves
|38
|39
|17. Celta de Vigo
|38
|37
|18. Leganés
|38
|36
|19. Mallorca
|38
|33
|20. Espanyol
|38
|25