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Eyüpsultan’daki fabrika yangınında kayıp kişinin cesedine ulaşıldı
İstanbul Eyüpsultan’da yanan fabrikada kaybolan işçinin cesedine 23 saat süren çalışmaların ardından ulaşıldı.
Asayiş 23.12.2022, 13:35
İstanbul Eyüpsultan’da yanan fabrikada kaybolan işçinin cesedine 23 saat süren çalışmaların ardından ulaşıldı.
Eyüpsultan’da Habibler Pirinççi yolu üzerinde araç filtresi üretilen fabrikada dün saat 14.00 sıralarında yangın çıkmış, 1 kişinin yaralandığı olayda Sedat Cesur (43) isimli işçinin içeride kaldığı öğrenilmişti. Yangın güçlükle söndürülürken, 23 saatin sonunda talihsiz işçisinin cesedine ulaşıldı.