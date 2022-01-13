Eyüpsultan’da virajı alamayan kamyonet gecekondunun üzerine düştü: 2 yaralı

Eyüpsultan’da virajı alamayarak yoldan çıkan kamyonet, gecekondunun üzerine düşmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası gecekondunun çatısı ve duvarları yıkılırken, kamyonetin üzerine düştüğü gecekondu drone ile görüntülendi.

Kaza, saat 09:30 sıralarında Eyüpsultan Sakarya Mahallesi 1. Şen Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Kurt idaresindeki 06 BDL 216 plakalı kamyonet, dik yokuştan ineceği esnada sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu gecekondunun üzerine düştü. O esnada gecekondu içerisinde bulunan Mustafa Doğan Melikoğlu kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, kamyonet sürücüsü Yaşar Kurt ve Hamza Koç yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası kamyonet sürücüsü Yaşart Kurt ve Hamza Koç itfaiye ekipleri tarafından kamyonet içerisinden çıkarıldı. Sağlık ekipleri ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Ev sahibi Mustafa Doğan Melikoğlu “Nasıl olduğunu anlamadım, odunu alırken araba birden çatıdan aşağıya düştü. Evde başka kimse yoktu” dedi.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonetin üzerine düştüğü gecekondunun çatısı ve duvarları yıkılırken, gecekondu drone ile havadan görüntülendi. Kaza sonrası gecekondunun üzerine düşen kamyoneti kaldırılması için olay yerine vinç sevk edildi.