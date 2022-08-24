Eyüpsultan’da trafikteki sürücüler arasında yol verme kavgası kamerada

Eyüpsultan’da trafikte seyir halinde olan sürücüler arasında yol verme nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüştüğü o anlar kameraya yansırken, kavgayı çevredeki vatandaşlar araya girerek ayırması ile son buldu.

Olay, dün öğle saatlerinde Eyüpsultan Hz. Halit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafikte seyir halinde olan motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga esnasında taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı. Çevredeki vatandaşlar araya girerek birbirlerine saldıran sürücüleri sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan o kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.