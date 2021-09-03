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Eyüpsultan’da otomobil yaklaşık 50 metreden şarampole uçtu: 1 ölü

Eyüpsultan’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 50 metreden şarampole uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, araç kullanılamaz hale geldi.

Asayiş 03.09.2021, 19:00
Eyüpsultan’da otomobil yaklaşık 50 metreden şarampole uçtu: 1 ölü

Eyüpsultan’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yaklaşık 50 metreden şarampole uçtu. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, araç kullanılamaz hale geldi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemerburgaz’dan Hasdal istikametine giden Ramazan P. yönetimindeki 34 DTT 038 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Bariyerlere çarpan araç, yaklaşık 50 metre yükseklikten şarampole uçtu. Otomobil sürücüsü araçta sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri sürücü Ramazan P.’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından sürücünün cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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