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Eyüpsultan’da ormanlık alanda yangın

Eyüpsultan Göktürk’te yaklaşık 10 dönümlük ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.

Asayiş 01.06.2022, 11:49
Eyüpsultan’da ormanlık alanda yangın

Eyüpsultan Göktürk’te yaklaşık 10 dönümlük ormanlık alanda yangın çıktı. İtfaiye ve orman ekiplerinin müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.

Eyüpsultan Göktürk’te ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaklaşık 10 dönümlük alanda çıkan yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülerek soğutma çalışmalarına başlandı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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