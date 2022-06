Eyüpsultan’da lüks otomobilin farını çalan hırsızlar yakalandı

Eyüpsultan’da park halindeki lüks otomobilin farlarını çalan hırsızlar yakalandı. Şüphelilerin otomobilin farlarını sakladıkları yeri izleyen polis, farları almak için geri gelen hırsızları kovalamaca sonucu yakaladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki lüks bir otomobili gözüne kestiren B.Y., ve E.T., yanına motosikletle geldikleri aracın farlarını saniyeler içerisinde söktü. Şüpheliler, lüks otomobilden söktükleri farları yakın bir yerde çalılık alana bırakarak oradan uzaklaştı. Polise başvuran vatandaş park halindeki otomobilin farlarının çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, şahısların otomobil farlarını çalarak sakladıkları yeri tespit etti. Şahısları takibe alan polis ekipleri, farları sakladıkları yere geri gelerek alacağı esnada yapılan kovalamaca sonucu şahısları yakaladı.

Şahısların yakalanma anı kamerada

Vatandaşın şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, şahısların lüks otomobilden çaldıkları farları sakladıkları yeri tespit etti. Takip sonucu farları sakladıkları yere geri gelen şahıslar ve polis arasında kovalamaca yaşandı. Kısa sürede yakalanan şahısların o anları kameraya yansıdı. Kamerada şahısların farları sakladığı yere geldiği ve sonrasında polis ekiplerinin şahısları kovalamaca sonucu yakaladığı görülüyor.

Şüphelilerin daha önce de Bayrampaşa’da lüks otomobilden far hırsızlığı gerçekleştirdiği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler B.Y., VE E.T., adliyeye sevk edildi.