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Eyüpsultan’da kumaş deposunda çıkan yangın söndürüldü

Eyüpsultan’da kumaş deposunun bulunduğu 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın 3 buçuk saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle katta büyük oranda maddi hasarın olduğu tespit edildi.

Asayiş 08.10.2021, 06:51
Eyüpsultan’da kumaş deposunda çıkan yangın söndürüldü

Eyüpsultan’da kumaş deposunun bulunduğu 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın 3 buçuk saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle katta büyük oranda maddi hasarın olduğu tespit edildi.

Yangın saat 02.00’da Eyüpsultan Topçular Mahallesi İncirlik Sokakta bulunan 4 katlı bir binanın çatısında çıkmıştı. Edinilen bilgiye göre kumaş deposu olarak kullanıldığı öğrenilen binanın çatı katı yanmaya başlamıştı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmişti

Yapılan ihbarlar üzerine yangın yerine Bakırköy, Bayrampaşa, Eyüpsultan, Fatih, Sultangazi ve Şişli grup amirliklerinden ekipler ile çevre belediyelere ait su tankerleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını 3buçuk saat sonra kontrol altına alındı.

Yangın 05.30’da kontrol altına alındı

İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu 05.30’da kontrol altına alınan yangının soğutma işlemleri 06.30’a kadar devam etti. Yanan katta ise büyük oranda maddi hasarın oluştuğu tespit edildi. İtfaiye ve polis ekiplerinden alınan bilgiye göre her hangi biri veya birilerinin içeride olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, yangının çıkış nedeni araştırmak için inceleme başlattı.

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