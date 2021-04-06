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Eyüpsultan’da korkutan çatı yangını

Eyüpsultan’da 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. Mahalleliyi sokağa döken yangın, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Asayiş 06.04.2021, 17:14
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Eyüpsultan’da korkutan çatı yangını

Eyüpsultan’da 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı. Mahalleliyi sokağa döken yangın, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 16.00 sıralarında Güzeltepe Mahallesi Metin Sokak üzerinde meydana geldi. 5 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesiyle alevler çatıyı sardı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Şişli, Alibeyköy ve Kağıthane itfaiye grupları sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına merdiven aracıyla müdahale etti. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Çatının alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı.
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