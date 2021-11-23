Eyüpsultan’da kontrolden çıkan otomobil trafik ışıklarına çarptı

Eyüpsultan’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce refüje çıktı daha sonra trafik ışığının olduğu direğe çarptı. Otomobilde bulunan 1 kadın yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Eyüpsultan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Abdullah Saygın yönetimindeki 34 ZE 2731 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çıktı daha sonra yol kenarındaki trafik ışığının bulunduğu direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil içerisinde bulunan 1 kadın yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kaza esnasında otomobil içerisinde bulunan kadına ilk müdahaleyi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Hastane kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza sonrası otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kaza nedeniyle otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin kaza yaptığı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.