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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Kazakistan’daki son gelişmelerin ele alındığı bildirildi.
Eyüpsultan’da İETT otobüsü durağa daldı
Eyüpsultan İslambey Caddesi’nde bir İETT otobüsün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağına çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Asayiş 06.01.2022, 08:50
Eyüpsultan İslambey Caddesi’nde bir İETT otobüsün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek otobüs durağına çarptı. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.