Eyüpsultan’da hırsız çaldığı ayakkabıları güçlükle taşıdı: O anlar kamerada

Eyüpsultan’da bir binaya giren hırsız, 10 çift ayakkabı çaldı. Kucağına doldurduğu ayakkabıları güçlükle taşıyan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, önceki gün Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir binayı gözüne kestiren hırsız apartmanın kapısını açık olduğunu fark etti. Bir süre etrafı gözetleyen şahıs daha sonra apartmana girdi. Kısa sürede apartmandaki bütün katları dolaşan şahıs, daireler önündeki ayakkabıları çaldı. Yaklaşık 10 çift ayakkabıyı elinde taşımaya çalışan şahıs tekrar girişe gelerek çıkmaya çalıştı. Elindeki ayakkabılarla yürümekte güçlük çeken hırsızın o anları ise apartmanda bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

Ayakkabıların yerinde olmadığını fark eden bina sakinleri kameraları inceledi. İncelemenin ardından bir şahsın ayakkabıları çaldığını fark etti. Bunun üzerine polise haber verildi. İhbar üzerine Eyüpsultan İlçe Emniyetine bağlı asayiş ekipleri kamera incelemesinin ardından şahsın yakalanması için çalışma başlattı.