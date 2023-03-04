Eyüpsultan’da evlere dadanan hırsızlar kamerada

Eyüpsultan’da evlere girerek suç ortaklarıyla hırsızlık yapan ve 54 suç kaydı olduğu belirlenen 1 şüpheli tutuklandı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Eyüpsultan’da 5 Şubat’ta meydana gelen iki hırsızlık olayı üzerine Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince inceleme başlatıldı. Yapılan incelemede güvenlik kameralarına yakalandığı tespit edilen 3 şüphelinin bir apartmana girerek kapı göbek kilitlerini kırarak hırsızlık yaptıkları anlar ortaya çıktı. Hırsızlık anlarının saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdığı olayda yapılan incelemeler sonucu 1 şüphelinin kimliği belirlendi. Kimliği tespit edilen şüpheli Burak Ö. (21) polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Daha önce benzer suçlardan 54 suç kaydı olduğu da belirlenen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Burak, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kimlikleri tespit edilen diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.