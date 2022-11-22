Eyüpsultan’da ağaçlık alanda çıkan yangında faciadan dönüldü

Eyüpsultan’da ağaçlık alanda çıkan yangın, lodosun da etkisi ile hızla geniş bir alana yayılırken, itfaiyenin zamanında müdahale etmesi muhtemel bir facianın önüne geçti. Yangın ormanlık alana ve evlerin bulunduğu bölgeye ulaşmadan güçlükle söndürüldü.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ağaçlık alandan yükselen dumanlar yükselmeye başladı. Yükselen dumanları gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine orman itfaiyesi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Lodosun etkisi ile hızla yayılarak orman ve evlerin bulunduğu bölgeye ilerleyen alevler yaklaşık bir saat süren mücadelenin ardından kontrol altına alınabildi.

Çıkan yangın bir saatlik çalışmanın ardından güçlükle söndürülürken Jandarma ekipleri ise yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. Öte yandan ağaçlık alanın yandığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde geniş alandaki bazı noktalardan alevlerin ve dumanların yükseldiği, itfaiye ekiplerinin ise yangını söndürmek için müdahalede bulundukları görülüyor.

Yangının çıktığı bahçenin sahibi İslam Öksüz, "Kendiliğinden duman çıktı. dumanı görünce itfaiyeyi aradık, burası zaten tapulu arazi ve ormana kaybedilmiş. Orman işletme benimdir demiş ve tapuyu iptal etmiş. Aşağısı yandı ve bahçeye kadar çıktı. Eğer itfaiye gelmeseydi daha ileriye sıçrayacaktı. Büyük yerler yanabilirdi, evlere de sıçrıyordu Allah’tan orman itfaiyesi erken geldi ve söndürdü" dedi.