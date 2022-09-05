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Eyüpsultan Pirinççi Köyü’nde bir fabrikanın bahçesinde yangın çıktı. Bahçede bulunan paletler ve tahtaların yanmasıyla yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Eyüpsultan Pirinççi Köyü’nde bir fabrikanın bahçesinde yangın çıktı. Bahçede bulunan paletler ve tahtaların yanmasıyla yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Asayiş 05.09.2022, 14:38
Eyüpsultan Pirinççi Köyü’nde bir fabrikanın bahçesinde yangın çıktı. Bahçede bulunan paletler ve tahtaların yanmasıyla yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
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