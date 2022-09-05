Eyüpsultan Pirinççi Köyü’nde bir fabrikanın bahçesinde yangın çıktı. Bahçede bulunan paletler ve tahtaların yanmasıyla yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.