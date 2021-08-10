Eyüpsultan'da iş yerinde patlama: Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Rami Kışla Caddesi'ndeki Topçular İş Merkezi'nde metal dökümü yapılan bir iş yerinde bulunan tüpler, henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Patlamanın etkisiyle iş yerinde yangın oluştu.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Olayda yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.



Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları da tamamlandı.



İŞ MERKEZİNİN YÖNETİCİSİ PATLAMA ANINI ANLATTI



İş merkezinin yöneticisi Tuna Eken, tüplerin patlaması sonucu yangının çıktığını söyledi. Yaralanan 5 kişiyi ambulanslara yetiştirdiklerini anlatan Eken, olayın yaşandığı iş yerinde metal dökümü yapıldığını aktardı.



Öte yandan iş yerindeki patlama anı güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.