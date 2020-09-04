banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
Osmanlı gemi batığından para ve mücevherler çıktı!
Osmanlı gemi batığından para ve mücevherler çıktı!
'Kanı yerde kalmadı' Halit Ayar'ın katillerine ağırlaştırılmış müebbet
'Kanı yerde kalmadı' Halit Ayar'ın katillerine ağırlaştırılmış müebbet
5 kuruşsuz 4 ülke 95 şehir gezdi
5 kuruşsuz 4 ülke 95 şehir gezdi
Yağışlar geliyor sıcaklık düşüyor!
Yağışlar geliyor sıcaklık düşüyor!

Eylül Yağlıkara davası ertelendi

EYLÜL YAĞLIKARA DAVASI 6 KASIM 2020 TARİHİNE ERTELENDİ.

Asayiş 04.09.2020, 14:45
3
Eylül Yağlıkara davası ertelendi

Ankara’nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018 yılında cinsel istismara uğrayan ve vahşice katledilen 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara davası ertelenirken, duruşma sonrası açıklama yapan Uluslararası Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) Genel Başkanı Saadet Özkan, "Çocuğu cani bir biçimde katleden istismarcının ve azmettiricisinin en ağır cezasını bulması için Kasım ayında da burada olacağız” dedi.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018’de vahşice katledilen 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara davası, 6 Kasım tarihine ertelendi. Duruşma sonrası bir açıklama yapan UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, “Karar yine verilmedi, çocuğumuz öleli iki seneyi geçti. Artık yargılamalar biran önce bitsin, aileler yaralarını sarsın. 6 Kasım tarihine ertelendi. Aileye son sözünü söyleyin dediler ama son söz bitmedi. Sanığın avukatı korona nedeniyle davada olamadı, sanık kendi savunmasını yaptı. Vekaletle bir avukat daha orada olmadığı için dava 6 Kasım tarihine ertelendi. Eylül canice katledildi. Eylül cinsel istismara uğradı. Eylül parçalandı direğin altına konuldu. Eylül’ün cansız vücudunu günlerce aradık” dedi.

“Adalet yerini bulmazsa bir ulusun bütünlüğü, toplum vicdanı zarar görür” diyen Özkan, ”Artık hep birlikte adaletin yerini hızlı bir biçimde bulmasını sağlamalıyız. İhtisas mahkemeleri kurulsun diye barım barım bağırıyoruz. Bizler koronadan daha tehlikeli bir şeyle mücadele ediyoruz. Cinsel istismarcılarla, katillerle mücadele ediyoruz. Çocuğu cani bir biçimde katleden istismarcının ve azmettiricisinin en ağır cezasını bulması için kasım ayında da burada olacağız” şeklinde konuştu.

Eylül Yağlıkara’nın annesi Şerife Yağlıkara ise, ”Bugünün karar günü olacağına çok umutluyduk ama olmadı. Tabii adaleti tam olarak bilmediğimiz için bir şey diyemiyoruz. Ama inşallah sabırla bekleyeceğiz. İnşallah meleğimizin kanı yerde kalmayacak. Allah büyüktür diyorum. Önce Allah’a, sonra yüce adalete güveniyorum” dedi.

Eylül Yağlıkara’nın babası Halil İbrahim Yağlıkara da şunları söyledi:

“Bugün kızımın duruşma günüydü. Karar olacağına büyük bir ihtimal bekliyorduk. Ama katiller, caniler, bu çocuk istismarcıları yanında bulunan avukatlarıyla beraber güzel senaryo hazırlamış, davanın uzamasını, çocuğumun mezarını kazdırıp tekrardan otopsi sundu. Yargıçta kabul etmedi bunu. Tabii ki bu bir senaryo ama güzel bir kararla ve mücadeleyle bekliyorum. 6 Kasım’ı da bekleyeceğim sessizce, gereken kararı verecekler. İstismarcılara söz hakkı veriliyor, bize verilmiyor. Ben baba olarak içim yanmış. Ben her şeyi söylemek istiyorum. O katil her duruşmada, her savunmada bir yalan söylüyor, hakim de onu dinliyor. Neden bana söz hakkı verilmiyor. Ben babasıyım, bana diyor ki senin söz hakkın bitti, katil konuşabilir. Gereken cezanın verilmesini istiyorum. Ben yandım başkaları yanmasın. Başka Eylüller yaşasın, yaşamasını istiyorum.”

İlk duruşmadan beri mağdur ailenin yanında duruşmalara destek olan avukat Pelin Uzun, ”Her duruşma taleplerde bulunuyoruz. Taleplerimiz reddediliyor. Huriye isimli sanığın tutuklanmasını talep ediyoruz. Kızımız istismara uğradıktan sonra sokağa gitti. Köy meydanında tanıklar onu gördü. Şaşkın bir şekilde etrafa koşarken Huriye Koçyiğit dedi ki, ’Git bunu temizle, yoksa bizi öldürürler.’ Fakat sanık hala elini kolunu sallaya sallaya dışarıda geziyor. Bizim kızımız Eylül 2 senedir toprağın altında yatıyor. Vicdanlarımız bunu kaldırmazken, meslektaşımız celsede vekaletname sunup mazeret dilekçesi yolluyor. Tabii ki savunma hakkı kutsaldır. Fakat kötüye kullanımına da izin verilmemesi gerekmektedir. İtirazlarımızı yaptık ama dikkate alınmadı” diye konuştu.

Eylül Yağlıkara davasına destek için UCİM Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan ve UCİM üyeleri de katıldı.

Yorumlar (0)
banner378
25°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 04 Eylül 2020
İmsak 04:58
Güneş 06:27
Öğle 13:08
İkindi 16:46
Akşam 19:39
Yatsı 21:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25