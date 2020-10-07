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Eylem yapmak isteyen minibüsçülere polis izin vermedi

EYLEM YAPMAK İSTEYEN MİNİBÜSÇÜLERE POLİS İZİN VERMEDİ. ŞOFÖRLERLE POLİS ARASINDA GERGİNLİK YAŞANDI

Asayiş 07.10.2020, 11:14
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Eylem yapmak isteyen minibüsçülere polis izin vermedi

Üsküdar’da İBB’yi protesto etmek amacıyla toplanarak araçlarıyla İBB binası önüne ilerlemek isteyen minibüsçülere polis ekipleri izin vermedi. Minibüs sürücülerinin ilerlemesini engellemek için polis tarafından yol kapatıldı. Yürüyüş veya konvoy yapma izinlerinin olmadığı gerekçesiyle eyleme müsaade etmeyen polis ile minibüsçüler arasında gerginlik yaşandığı görüldü.

Üsküdar Harem Otogarında bir araya gelen onlarca minibüs şoförü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni, protesto etmek amacıyla İBB binasına doğru araçlarıyla ilerlemek istedi. Polis ekipleri ise yalnızca 30 kişinin yazılı basın açıklaması yapma izninin olduğu, kalabalık grubun konvoy ya da yürüyüş yapmasına izin verilmediği iddiasıyla minibüsçü grubuna engel oldu. Bir süre oturma eylemi yapan minibüsçüler, konvoy halinde İBB binasına ilerleme isteklerinde ısrarcı davranınca gerginlik yaşandı. Polis ekipleri araçları ile yolu kapatarak minibüsçülerin ilerlemesini engelledi. Durma tepki gösteren minibüs sürücüleri ile polis arasında tartışmalar yaşandığı görüldü.

Öte yandan minibüsçülerin ara hatlardan yolcu almak istedikleri, metro ve metrobüs hatlarının devreye girmesi ile mağdur oldukları, bu mağduriyetlerinin giderilmesini istedikleri için eylem yaptıkları iddia edildi.

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