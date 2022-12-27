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Eylem yapmak için Türkiye’ye gönderilen teröristler yakalandı
Suriye’den eylem yapmaları için Türkiye’ye gönderilen 2 terörist ile keşif çalışması yapan 1 şahıs Şanlıurfa emniyeti tarafından yakalandı.
Asayiş 27.12.2022, 16:36
Suriye’den eylem yapmaları için Türkiye’ye gönderilen 2 terörist ile keşif çalışması yapan 1 şahıs Şanlıurfa emniyeti tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi 2 teröristin eylem yapmak için yasa dışı yollarla Suriye’nin Ayn El Arab (Kobani) bölgesinden Türkiye’ye geldiğini belirledi. Teröristlerin kaldığı adresi belirleyip operasyon için düğmeye basan ekipler, Suriye uyruklu 2 terörist ile birlikte keşif çalışması yaparak terör örgütüne yardım ve yataklık eden 1 şahsı yakaladı.
Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.