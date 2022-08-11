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Eylem yapmak için İstanbul’a gelen terör örgütü PKK üyesi Mehdi Mıhçı yakalandı

Eylem yapmak için İstanbul’a gelen terör örgütü PKK üyesi Seydo Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Terör örgütü PKK’nın sözde özel kuvvetlerine mensup, bomba eğitimi veren ve eylem yapmak maksadıyla İstanbul’a gelen Mehdi Mıhçı’nın başarılı bir operasyonla yakalandığını duyurdu.

Asayiş 11.08.2022, 13:37
Eylem yapmak için İstanbul’a gelen terör örgütü PKK üyesi Mehdi Mıhçı yakalandı

Eylem yapmak için İstanbul’a gelen terör örgütü PKK üyesi Seydo Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı yakalandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Terör örgütü PKK’nın sözde özel kuvvetlerine mensup, bomba eğitimi veren ve eylem yapmak maksadıyla İstanbul’a gelen Mehdi Mıhçı’nın başarılı bir operasyonla yakalandığını duyurdu.

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