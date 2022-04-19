Eylem hazırlığındaki teröristi giydiği ayakkabısı ele verdi

Terör örgütünün talimatıyla, 5 bin dolar karşılığında Kocaeli’de toplu taşıma araçlarını yakma hazırlığı içinde olan zanlı tutuklandı. Öte yandan, zanlının telefonunda bulunan keşif videoları titizlikle incelendi. Görüntülerde, videoyu çeken kişinin ayakkabısının göründüğünü tespit eden ekipler, aynı ayakkabıyı zanlının evinde de buldu.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün Kocaeli’de toplu taşıma araçlarına kundaklama eylemi yapacağı istihbaratına ulaştı. Ekipler, örgüt üyelerinin eylem yapmak için keşif yaptıklarını, keşif videosunu da diğer örgüt mensuplarına gönderdiklerini belirledi. Eylemi gerçekleştirecek şahısların, terör örgütü ile 5 bin dolara anlaştıkları tespit edildi. Gelişmeler üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri hemen harekete geçti.

Kentin iki yakasında iki grup, 10 özel ekip kuruldu

Eylemin başarılı olmaması için terörle mücadele dedektifleri, aynı gün hızlı bir şekilde harekete geçti. Kentin iki yakasında kurulan 10 ekip, tek tek güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Yüzlerce kamera inceleyen ekipler, şüpheliyi tespit etmeyi başardı. Kameralar üzerinden takibi sürdüren ekipler, zanlı ve iki ortağının adresini tespit ederek operasyonla gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheli H.Y., yapacağı eylem karşılığında örgüt mensuplarından 5 bin dolar teklif aldığını itiraf etti.

Ayakkabı detayı

Zanlının telefonunda yapılan incelemede keşif videolarına ulaşıldı. Terör örgütüne gönderilmek için çekilen keşif videolarını titizlikle inceleyen ekipler, görüntüyü çeken şahsın ayakkabısının göründüğünü tespit etti. Zanlı H.Y.’nin evinde arama yapan ekipler, videoda görünen ayakkabıyı evde buldu.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden H.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğer iki şahıs ise sınır dışı edilecek.