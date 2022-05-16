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Eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı “canlı bomba”, Şanlıurfa TEM ekiplerince yakalandı. Yakalanan terörist ile birlikte bu yıl DEAŞ’ın yapmayı planladığı 10’uncu canlı bomba eylemi engellenmiş oldu.
Eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı “canlı bomba”, Şanlıurfa TEM ekiplerince yakalandı. Yakalanan terörist ile birlikte bu yıl DEAŞ’ın yapmayı planladığı 10’uncu canlı bomba eylemi engellenmiş oldu.
Asayiş 16.05.2022, 11:52
Eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı “canlı bomba”, Şanlıurfa TEM ekiplerince yakalandı. Yakalanan terörist ile birlikte bu yıl DEAŞ’ın yapmayı planladığı 10’uncu canlı bomba eylemi engellenmiş oldu.