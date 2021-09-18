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Evlilik yıldönümlerini kutlamaya giderken kazada hayatlarını kaybettiler

Pendik’te sabah saatlerinde içinde bulundukları aracın kaza yapmasıyla hayatını kaybeden ve 2 çocukları da ağır yaralanan Rıdvan ve Güler Ergül çifti son yolcuğuna uğurlandı. Ergül çiftinin evlilik yıldönümlerini kutlamak için şehir dışına gittikleri öğrenildi.

Asayiş 18.09.2021, 16:30
Evlilik yıldönümlerini kutlamaya giderken kazada hayatlarını kaybettiler

Pendik’te sabah saatlerinde içinde bulundukları aracın kaza yapmasıyla hayatını kaybeden ve 2 çocukları da ağır yaralanan Rıdvan ve Güler Ergül çifti son yolcuğuna uğurlandı. Ergül çiftinin evlilik yıldönümlerini kutlamak için şehir dışına gittikleri öğrenildi.

Kaza, sabah saatlerinde Kuzey Marmara Otoyolu Pendik mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, Rıdvan (29) ve Güler Ergül (31) çifti çocuklarıyla beraber 6. evlilik yıldönümü kutlamak üzere şehir dışına hareket halindeydi. Henüz bilinmeyen bir şekilde direksiyon hakimiyetinin kaybolmasıyla araç kaza yaparak takla attı. Kazada karı koca hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan 3 yaşındaki Dila ve 1 yaşındaki Muhammet isimli çocukları ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Çocukların hastanedeki tedavisi devam ederken, Güler çifti Küçükçekmece Mezarlıklar Müdürlüğü’ne kılınan cenaze namazının ardından gözü yaşlı ailesi ve sevenlerinin duası ile defnedilmek üzere Kayabaşı Mezarlığı’na götürüldü.

Yaşanan olayla ilgili konuşan aile yakını Nuri Kırık ise “Bu acıyı nasıl tarif ederim bilemiyorum. Çocuklarını alıp Sapanca tarafında evlilik yıldönümü kutlamak için yola çıkıyorlar. Kaza tek taraflıymış görüntülerden öyle anlıyoruz. Kaza yapıyorlar. Kendisi ve eşi vefat ediyor. Yanılmıyorsam 2 çocukları var. Kızların birisi yoğun bakımda bir tanesi de normal serviste durumu iyi. Allah annesi babasına sabırlar versin. Rıdvan babasının yanında çalışıyordu. Çok efendi saygılı cana yakındı, eşi de öyleydi” dedi.

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