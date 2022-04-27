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Evlilik düşüncesinden vazgeçiremediği kızını öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet talebi

Kastamonu’da evlenmek isteyen 17 yaşındaki kızını öldürdüğü iddiasıyla 9 yıldır yargılanan babanın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi. 9 yıldır tutuksuz yargılanan baba, Cumhuriyet Savcısının mütalaasının ardından mahkeme salonunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 27.04.2022, 14:23
Evlilik düşüncesinden vazgeçiremediği kızını öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet talebi

Kastamonu’da evlenmek isteyen 17 yaşındaki kızını öldürdüğü iddiasıyla 9 yıldır yargılanan babanın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi. 9 yıldır tutuksuz yargılanan baba, Cumhuriyet Savcısının mütalaasının ardından mahkeme salonunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Kastamonu’nun merkeze bağlı Hasköy köyünde 2014 yılının Kasım ayında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki M.B. evinde tabanca ile baş kısmına 2 kurşunun isabet etmesi neticesinde hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan Ş.B., olay tarihinde verdiği ifadesinde üzerini değiştiği sırada tabancasını tutmak için kızına verdiği ve bu sırada tabancanın ateş alması neticesinde kazara M.B.’nin kendini vurduğunu söylediği iddia edildi. Adliyeye sevk edilen Ş.B., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

7 yıl süren soruşturmada genç kızın cinayete kurban gittiği iddia edildi

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma yaklaşık 7 yıl sürdü. Soruşturmanın tamamlanmasıyla birlikte 2020 yılında baba Ş.B. ile anne S.B. ve babaannesi S.B. hakkında dava açıldı. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde baba Ş.B. hakkında ‘kasten öldürme, kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme” suçundan, anne S.B. ile diğer sanık babaannesi S.B. hakkında da ‘suçu bildirmeme’ suçundan dava açıldı.

Cumhuriyet Savcısı’ndan ağırlaştırılmış müebbet talebi

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava görülmeye devam etti. Duruşmada Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet Savcısı, mütalaasında toplanan deliller neticesinde sanıkların sözüne itibar edilemeyeceği, Ş.B’nin 18 yaşından küçük çocuğunu kasten öldürdüğü, olayı gizlemek için sakladıkları, bu sebepten ötürü ‘alt soya ait çocuğu öldürme’ suçundan dolayı sanık baba Ş.B.’nin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, hüküm ile birlikte tutuklanmasına, diğer sanıklar anne S.B. ile babaannesi S.B.’nin de ‘suçu bildirmeme’ suçunun toplanan deliller neticesinde oluşmadığından beraatına karar verilmesini talep etti.

“Ben kızımı öldürmedim”

Mütalaanın ardından baba Ş.B., yaptığı savunmada, “Mütalaayı kabul etmiyorum. Beraatımı talep ediyorum. Ben kızımı öldürmedim. Üzerimi değiştirmek için gömleğimi çıkarttığım sırada tabancayı kızıma verdim. O sırada tabanca ateş aldı ve kızıma isabet etti. Beraatımı talep ediyorum” dedi.

Duruşmaya Kastamonu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adına katılan avukat ise, “Maktulün evlilik düşüncesine karşı çıkması sebebiyle babası ile husumetli olduğunu düşünüyoruz. Ne kadar kazara da olduğunu söyleseler de kasten öldürme suçundan mahkumiyetine karar verilmesini talep ediyoruz” diye konuştu.

Duruşma salonunda tutuklandı

Sanık avukatı da, Cumhuriyet Savcısının mütalaasına karşı süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, suçun vasfı ve verilecek ceza durumunda sanığın kaçma ihtimali olacağından baba Ş.B.’nin tutuklanmasına karar verdi. Duruşma salonunda tutuklanan baba, cezaevine gönderildi.

Öte yandan, 17 yaşındaki M.B.’nin evlenmek istediği ve kız istemek için aileden izin istendiği, ailenin ise buna karşı çıkarak izin vermediği iddia edildi.

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