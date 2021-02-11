Evlerini kaçak içki imalathanesine çevirmişler

Bursa’nın Mudanya ilçesinde evlerinde kaçak içki imalatı yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mudanya ilçesi Kumyaka Mahallesi’nde 2 kişinin sahte içki yaparak piyasaya süreceği yönünde bilgileri değerlendiren Mudanya İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte Kumyaka Mahallesi’nde ikamet eden E.O. ve H.O. isimli şahısların ev ve iş yerlerine baskın yaptı. Yapılan aramalar neticesinde, 196 litre damıtılmış saf alkol, 320 litre fermante alkol, 150 litre el yapımı viski, 115 litre el yapımı şarap, 130 litre el yapımı rakı, 127 litre el yapımı votka, 69 adet çeşitli boy ve ebatta cam şişe, 12 adet 19 litrelik damacana, 3 adet 5 litrelik su bidonu, 2 adet 10 litrelik su bidonu, 1 adet 40 litrelik mavi bidon, 1 adet damıtma aparatı, 1 adet alkol ölçüm cihazı, 10 adet jelikan bidon, 2 adet 750 litrelik sıvı tankı, 1 adet 50 litrelik damıtma kazanı, 1 adet kaynatma ocağı olmak üzere toplam bin 38 litre kaçak içki ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların sorgusunun ve olayla ilgili tahkikatın devam ettiği belirtildi.