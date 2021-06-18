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Evlerine dönen askerler için tüfekler ardı ardına ateşlendi

Askerliğini tamamlayarak Sakarya’nın Karasu ilçesine dönen iki kişiye tüfeklerle karşılama yapıldı. Ardı ardına ateşlenen silahların oluşturduğu tehlikeli anlar cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Asayiş 18.06.2021, 12:23
Evlerine dönen askerler için tüfekler ardı ardına ateşlendi

Askerliğini tamamlayarak Sakarya’nın Karasu ilçesine dönen iki kişiye tüfeklerle karşılama yapıldı. Ardı ardına ateşlenen silahların oluşturduğu tehlikeli anlar cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Vatani görevini tamamlayan iki asker Karasu ilçesinde bulunan evlerine döndü. Bu esnada askerin arkadaş ve yakınları ise tehlikeli bir karşılama törenine imza attı. Askerleri karşılayan vatandaşlar, ellerinde bulunan tüfek ve tabancalar ile dakikalarca havaya ateş etti. Tehlikeye yol açan karşılama anları ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
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