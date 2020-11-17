Evlerinden dolaşmak için çıkan iki kardeş ormanlık alanda kayboldu

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde ailesinin kayıp ihbarı yaptığı 14 yaşlarındaki iki erkek kardeş Kıran Tepe bölgesindeki ormanlık alanda bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Serdivan’da yaşayan 14 yaşlarındaki iki erkek kardeş, evlerinden dolaşmak için ayrıldı. İlçedeki ormanlık alana giden kardeşler eve dönmeyince aile durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay ile ilgili inceleme başlatan polis ekipleri AFAD ekiplerinden destek istedi. AFAD ekipleri ve polis ekipleri çocukların girdiği ormanlık alanda arama çalışması başlattı. Yapılan arama çalışması sonrasında kardeşler Paraşüt Tepe olarak bilinen ağaçlık alanda bulundu. Yapılan ilk müdahale sonrasında iki kardeşin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kardeşler bölgeye dolaşmak için gittiklerini ve kaybolduklarını belirtti.