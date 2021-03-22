Son Dakika
Evlerinde öldürülen çiftin cenazeleri adli tıbba getirildi
Adana’nın Karaisalı ilçesinde evlerinde başlarından silahla vurulmuş halde bulunan emekli çiftin cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu’na getirildi.
Asayiş 22.03.2021, 21:32
3
Adana’nın Karaisalı ilçesinde evlerinde başlarından silahla vurulmuş halde bulunan emekli çiftin cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu’na getirildi.Karaisalı ilçesine bağlı Tümenli Mahallesi’nde evlerinde başlarından vurulmuş halde bulunan emekli Mehmet Fevzi Atay ile eşi Elif Atay’ın cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Yapılacak otopsinin ardından yarın sabah cenazelerin ailesine teslim edileceği öğrenildi.