Evlerinde öldürülen 4 kişilik aile son yolculuğuna uğurlandı

Sivas’ta evlerinde öldürülen aynı aileden 4 kişi, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Yüceyurt Mahallesi’nde Kandur ailesinin yaşadığı evi silahla basan Dursun D. isimli şahıs, kendisiyle evlenmekten vazgeçen Gülbeyaz G.’nin ailesinden 4 kişiyi öldürmüştü. Katil zanlısı, polis ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla merkeze bağlı Yakupoğlan köyünde yaralı olarak yakalanmıştı. Olayda hayatını kaybeden kadının annesi Döndü Kandur, babası Turgut Kandur, kardeşi Serkan Kandur ve kardeşinin hamile eşi Beyza Kandur için Yukarı Tekke Mezarlığı’nda cenaze töreni düzenlendi. İlk olarak Döndü Kandur ve Turgut Kandur’un cenaze namazı kılındı. Yaşlı çiftin cenazelerinin defnedilmesinin ardından Serkan Kandur ve Beyza Kandur’un cenaze namazı kılındı. Cenaze namazında Gülbeyaz G. ve ailenin yakınları sinir krizi geçirerek gözyaşlarına boğuldu. Olayda hayatını kaybeden 4 kişi, Yukarı Tekke Sıra Mezarlığı’na defnedildi.

Katil zanlısı Dursun D.’nin ise İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, Gülbeyaz G.’nin katil zanlısından tehditler alması üzerine polis karakoluna giderek önleyici tedbirler alması için başvuruda bulunduğu öğrenildi.