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Evlerinde kenevir yetiştirirken yakalandılar
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesindeki bir ev ile eklentilerinde yapılan aramada 234 adet kenevir bitkisi ele geçirilirken olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.
Asayiş 29.06.2022, 19:56
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesindeki bir ev ile eklentilerinde yapılan aramada 234 adet kenevir bitkisi ele geçirilirken olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık’ın Karagöl Mahallesi’nde ikamet eden M.K. (40) ve L.K. (53) adlı şahısların ikametleri ile eklentilerinde kenevir bitkisi yetiştirdikleri istihbaratını aldı. Pazarcık Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararına istinaden söz konusu ikamete operasyon düzenlendi. İkamette ve eklentilerinde yapılan aramada 234 adet kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.