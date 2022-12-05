Evlerinde ikinci kez yangın çıkan ailenin evi kullanılamaz hale geldi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Turgutlu ilçesi Avşar Mahallesi’nde Nurettin Mengi’ye ait evde yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, aynı evde yaklaşık 5-6 yıl önce de yangın çıktığı ve ailenin zor günler geçirdiği öğrenildi. Tekrar eski günleri yaşayan acılı aile üyeleri fenalık geçirirken, anne Halise ve çocukları Fatih ile Duygu’ya sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin edilirken, evleri büyük hasar gören Mengi ailesine Turgutlu Kaymakamlığı ve Turgutlu Belediyesinin evin tadilatı için yardımda bulunacağı bildirildi.