Evlerinde çıkan yangında mahsur kalan Afganlı aileyi itfaiye ekipleri camdan çıkararak kurtardı

Erzurum’da Afgan ailenin yaşadığı evde sobadan çıkan ateşin yayılması üzerine yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından dumandan zehirlenen aile fertleri camdan çıkarıldı.

Öte yandan, yangından dumandan zehirlenen çocuklara oksijen maskesini takan itfaiyeci Yücel Küçük, dumandan etkilenmesi sonucu kalp krizi geçirdi.

Alınan bilgilere göre, olay, saat 04.00 sıralarında Yakutiye ilçesi Mumcu Mahallesi’ndeki bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. Bodrum katta yaşayan Afganistan uyruklu ailenin evinde, sobadan çıkan ateşin yayılması üzerine yangın çıktı. Apartman sakinleri durumu hemen polis, itfaiye ve acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, evin penceresinden içeri girerek dumandan etkilenen Roghayyeh Alavi (34) ile kızları Zehra (17), Zohre (16) ve Zeynep (14) Alavi’yi alıp dışarı çıkardı.

Anne ve 3 kızı ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Anne ve çocuklarının hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

“Çocuklara oksijen maskesini verdi, dumandan etkilenip kalp krizi geçirdi”

Öte yandan, yangında dumandan etkilenen çocuklara oksijen maskesini veren itfaiyeci Yücel Küçük, yangın yerinde fenalaştı. Mesai arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan Küçük’ün dumandan etkilenmesi sonucu kalp krizi geçirdiği belirtildi. Küçük’ün yoğun bakımda tedavisi ise devam ediyor.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrasında ise evde maddi hasar meydana geldi.