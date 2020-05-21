Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
parçalı bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
102649
ALTIN
376.555
DOLAR
6.7924
STERLİN
8.3162
EURO
7.4406

Evleri yanan Karameşe ailesi yardım bekliyor

ZONGULDAK’IN EREĞLİ İLÇESİNE BAĞLI KANDİLLİ BELDESİNDE ÇIKAN YANGINDA 9 KİŞİLİK KARAMEŞE AİLESİ EVSİZ KALDI.

Evleri yanan Karameşe ailesi yardım bekliyor

ZONGULDAK’IN EREĞLİ İLÇESİNE BAĞLI KANDİLLİ BELDESİNDE ÇIKAN YANGINDA 9 KİŞİLİK KARAMEŞE AİLESİ EVSİZ KALDI.

21 Mayıs 2020 Perşembe 18:38
4 Okunma
Evleri yanan Karameşe ailesi yardım bekliyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde meydana gelen yangında 9 kişilik Karameşe ailesi evsiz kaldı. Kendilerine geçici olarak ev kiralanan aile hayırseverlerden gelecek yardımları bekliyor.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesine bağlı Yenimahalle’de dün gece sobanın üzerindeki sütün taşması sonucu başlayan yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Bilal ve Salih Karameşe’ye ait ev çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının izleri hava aydınlandığında daha da net ortaya çıktı. Kdz. Ereğli Kızılay Derneği Şube Başkanı Yaşar Ciğer, Yenimahalle Muhtarı Ali Erdoğan ile birlikte yanan evde incelemelerde bulunarak aileye geçmiş olsun dileğinde bulundu. Ciğer, incelemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Baktık, evde çok yaşanacak bir durum kalmamış. Dün akşam sobadan kaynaklanan yangında evin tamamı hemen hemen yanmış. Tek sevindirici olan taraf şu ki, 9 kişi yaşıyor bu hanede, bu 9 kişi içerisinde herhangi birine bir zarar gelmemesi bizim tesellimiz oldu. Tabi bundan sonraki süreçte biz Kızılay olarak ailemizin hem barınma hem de evin yeniden dizayn edilmesi ve belli bir süre kirada kalması durumunda yardımlarımız olacak. Yine aileye bu süreç içerisinde her türlü nakit ve gıda yardımında da bulunacağız.” dedi.

Mağdur olan ailenin ihtiyaçlarının karşılanması için yoğun çaba gösteren Yenimahalle Muhtarı Ali Erdoğan bu tür mağduriyetlerin bir daha yaşanmamasını istedi. Erdoğan, “Öncelikle yangının çıkış sebebi soba kaynaklı. Daha sonra dışarıda olan odunlara bulaşıyor. Odunlardan kanepe, kanepeden de dolayısıyla yukarıya yükselmeye başlıyor. Bize haber geldiğinde Biz 112’yi ve jandarmayı aradık, jandarma geldi hemen kontrol sağladı. Ama beldemizde itfaiye olmaması sebebi ile geç kalındı. TTK sağ olsun geldi yardımcı oldu, nihayetinde ev bu duruma geldi. Ev kesinlikle kullanılacak durumda değil. Afet geldi raporları tuttu, Kızılay zaten göründüğü gibi yanımızda. Devletin bütün kurumları hazır şu anda bir an önce aileyi yerleştirelim diye. Biz de şimdi bay-pass planı yaptık. Hemen bulunduğumuz mahallede boş bir ev bulduk kiraladık. Eşyalar konusunda birkaç yer ile görüştük, eşya verecekler geçici bir süre için. Yardım toplama gibi bir girişimimiz var. Kaymakamımız ile görüştük bir komisyon oluşturduk bu şekilde para toplayacağız gelen yardımları alacağız ve aileyi ayakta tutmaya çalışacağız.” dedi.

Evi yanan Naciye Karameşe ise herkesten yardım beklediğini belirtti. Karameşe gazetecilere yaptığı açıklamada "Ben aslında hastanedeydim eşimi bekliyordum. Gelin sobayı yakmış üstüne sütü koymuş. Küçük çocukları var, balkonda yakıyor bu sobayı içeri girince çocuklara bakmaya süt taşıyor, çekyat vardı oraya düşüyor ve tutuşuyor. O evden dışarı geldiğinde ateş zaten çoğalmış o yana bu yana gitmiş kurtarayım diye ama kurtaramamış. Kollarına ateşler gelmiş. Kurtaramayınca çocukları atmış dışarı. Anlatması bana böyle. Birden tutuştuğu gibi sıcak var hemen gitmiş zaten. İki dakika daha evin içerisinde kalsalardı, üçü de yanacaktı çıkamayacaktı. Ben hastanede duydum, geldiğimde yanmış bitmişti. Herkesten ben yardım bekliyorum, başkanımdan yardım bekliyorum. Edenden de edemeyenden de Allah razı olsun. Şimdi ev kiralanmış muhtarımız yardımcı oldu.” diye konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanepeden düşüp kafasını sehpaya çarpan yaşlı adam hayatını kaybetti
Kanepeden düşüp kafasını sehpaya çarpan yaşlı adam hayatını kaybetti
Van’da PKK/KCK terör örgütü operasyonunda 5,5 ton tahıl ve kuru bakliyat ele geçirildi
Van’da PKK/KCK terör örgütü operasyonunda 5,5 ton tahıl ve kuru bakliyat ele geçirildi
Siirt’te kavga: 2’si ağır 6 yaralı
Siirt’te kavga: 2’si ağır 6 yaralı
Siirt’te trafik kazası: 3 yaralı
Siirt’te trafik kazası: 3 yaralı
Hızla sokağa girmek isteyince mağazaya uçtu, aracını bırakıp kaçtı
Hızla sokağa girmek isteyince mağazaya uçtu, aracını bırakıp kaçtı
Tarım işçisi çocuk serinlemek için girdiği gölette boğuldu
Tarım işçisi çocuk serinlemek için girdiği gölette boğuldu
Çatıda mahsur kaldı, itfaiye imdadına yetişti
Çatıda mahsur kaldı, itfaiye imdadına yetişti
Rize’de jandarmadan kaçak silah atölyesine baskın: 2 gözaltı
Rize’de jandarmadan kaçak silah atölyesine baskın: 2 gözaltı
İnegöl’de iki araç çarpıştı: 4 yaralı
İnegöl’de iki araç çarpıştı: 4 yaralı
Köpekler bir anda saldırdı, genç ne yapacağını şaşırdı
Köpekler bir anda saldırdı, genç ne yapacağını şaşırdı
Van’da 14 kilo metamfetamin ele geçirildi
Van’da 14 kilo metamfetamin ele geçirildi
İftar saatinde telefon dükkanına giren hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı
İftar saatinde telefon dükkanına giren hırsızlar güvenlik kamerasına yakalandı
İstanbul’da yabancı uyruklu uyuşturucu satıcılarına operasyon: 7 gözaltı
İstanbul’da yabancı uyruklu uyuşturucu satıcılarına operasyon: 7 gözaltı
Taşın altından bile uyuşturucu çıktı
Taşın altından bile uyuşturucu çıktı
Balıkesir açıklarında 2 kişi Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı
Balıkesir açıklarında 2 kişi Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı
Halk otobüsünde hırsızlık yaptı, şoför kapıları kapatınca kaçamadı
Halk otobüsünde hırsızlık yaptı, şoför kapıları kapatınca kaçamadı
İstanbul'da yabancı uyruklu uyuşturucu satıcılarına operasyon: 7 gözaltı
İstanbul'da yabancı uyruklu uyuşturucu satıcılarına operasyon: 7 gözaltı
Terör örgütü yandaşlarından camiye çirkin saldırı
Terör örgütü yandaşlarından camiye çirkin saldırı
YPG/PKK Deyrizor'da sivillerin tarım arazilerini yaktı
YPG/PKK Deyrizor'da sivillerin tarım arazilerini yaktı
Evinin bodrumunu uyuşturucu imalathanesine çeviren şahsa operasyon
Evinin bodrumunu uyuşturucu imalathanesine çeviren şahsa operasyon

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

banner382

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim