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Evleri ve okul kantinlerini soyan 5 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı

DENİZLİ’DE OKUL VE EVLERE DADANAN VE GENÇLERDEN OLUŞAN 5 KİŞİLİK HIRSIZLIK ÇETESİ, LAPTOP, BOZUK PARA GİBİ DEĞERLİ BULDUKLARI HER ŞEYİ ÇALDI. HIRSIZLIK BÜRO AMİRLİĞİ EKİPLERİNİN TİTİZ ÇALIŞMASI SONRASI YAKALAN 5 ŞÜPHELİDEN 3’Ü TUTUKLANIRKEN 2’Sİ İSE ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDI.

Evleri ve okul kantinlerini soyan 5 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı

DENİZLİ’DE OKUL VE EVLERE DADANAN VE GENÇLERDEN OLUŞAN 5 KİŞİLİK HIRSIZLIK ÇETESİ, LAPTOP, BOZUK PARA GİBİ DEĞERLİ BULDUKLARI HER ŞEYİ ÇALDI. HIRSIZLIK BÜRO AMİRLİĞİ EKİPLERİNİN TİTİZ ÇALIŞMASI SONRASI YAKALAN 5 ŞÜPHELİDEN 3’Ü TUTUKLANIRKEN 2’Sİ İSE ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDI.

24 Nisan 2020 Cuma 12:20
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Evleri ve okul kantinlerini soyan 5 kişilik hırsızlık çetesi yakalandı

Denizli’de okul ve evlere dadanan ve gençlerden oluşan 5 kişilik hırsızlık çetesi, laptop, bozuk para gibi değerli buldukları her şeyi çaldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması sonrası yakalan 5 şüpheliden 3’ü tutuklanırken 2’si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Edinilen bilgilere göre, kentte bir süreden bu yanan girdikleri evlerden laptop başta olmak üzere değerli eşyalar, okul kantinlerinden ise para çalınması üzerine Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler hırsızlığı gerçekleştiren şahısların S.E., B.B., S.Y., E.Y. ve M.C.U isimli şüpheliler olduğunu belirledi. Çok sayıda güvenlik kamerası ile görgü tanıklarının ifadelerinden yola çıkan ekipler şahsılar hırsızlık esnasında maske takmalarına rağmen belirlemeyi başardı. Ardından şahıslara yönelik operasyon düzenleyen ekipler şahısları gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden yaşları 18’den küçük olan 2 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 3’ü ise tutuklandı.

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